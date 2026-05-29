Небензя поговоркой ответил на слова постпреда Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал выступление своего украинского коллеги Андрея Мельника по Старобельску поговоркой «на воре и шапка горит».

«Украинский постпред любит русские поговорки, и я тоже позволю себе употребить одну. Все это выглядело, как в русской поговорке «на воре и шапка горит», — цитирует Небензю пресс-служба постпредства.

Он заявил, что внимательно следит за заявлениями украинского представителя и, по его словам, всегда присутствует на его выступлениях. Кроме того, Небензя назвал заявления украинской стороны попыткой оправдать события в Старобельске, когда в ночь на 22 мая ВСУ ударили по зданию местного колледжа.

Небензя добавил, что не поддерживает прямую переписку с украинским постпредом, но готов направить ему официальное письмо с изложением позиции России и свидетельствами по событиям в Старобельске, в том числе через механизмы Совбеза ООН и Генассамблеи.

В ночь на 22 мая ВСУ ударили по общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В момент атаки в общежитии находились 86 человек в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, 42 получили ранения. В округе ввели режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.