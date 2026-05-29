Путин перечислил преимущества России в борьбе за ИИ

Россия имеет преимущества в борьбе за технологии искусственного интеллекта между странами, это ресурсы и финансирования, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Россия располагает интеллектуальным потенциалом, наука готова к решению задач ИИ, есть необходимые для этого кадры, говорится в речи президента, опубликованной на сайте Кремля.

«Развитие искусственного интеллекта требует огромного потребления и использования энергии. У России есть, безусловно, конкурентные преимущества, имею в виду развитые технологии атомной энергетики — и малых электростанций атомной генерации, и крупных блоков. Это очень важно для создания соответствующих платформ», — указал на преимущество глава государства.

Путин признал, что развитие инструментов искусственного интеллекта требует солидного финансирования, и отметил, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов.

«Российская Федерация — одна из немногих стран, которая в состоянии создавать и создает свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта», — подытожил Путин.

По его мнению, ИИ — стратегическая технология, которая становится «важным фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности, экономического роста и прогресса».