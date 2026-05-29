Сборная России по футболу минимально проиграла Египту

Сборная России по футболу с минимальным счетом 0:1 проиграла сборной Египта на выездном матче, прошедшем в Каире.

Мяч на 65-й минуте ударом головой забил Мостафа Абдельрауф.

Главный тренер сборной Валерий Карпин, комментируя игру, рассказал, что сначала игроки привыкали к только что политому, скользкому полю, потом была равная игра и россияне даже начали что-то создавать впереди, но примерно после 60-й минуты у сборной России перестал работать прессинг.

Это первое поражение россиян в этом году (после 3:1 с Никарагуа и 0:0 с Мали) и второе за последние четыре встречи (0:2 с Чили).

Сборная Египта занимает 29 место в рейтинге ФИФА и выступит на предстоящем чемпионате мира. Российская команда находится в списке на 36 месте.

Следующий матч команда Валерия Карпина проведет 5 июня с Буркина-Фасо в Волгограде, а потом встретится с Тринидадом и Тобаго 9 июня в Калининграде.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за военной операции на Украине.