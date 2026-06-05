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Где легче всего научиться плавать

Источник:
Sibnet.ru
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Где легче всего научиться плавать
Фото: Dead Sea / CC BY-SA 4.0
Научиться плавать сложнее всего в пресной воде, где тело человека имеет минимальный запас плавучести. Но и соленые водоемы поддерживают на плаву по-разному

Где нельзя утонуть

Мертвое море обладает самой высокой плотностью воды на Земле среди крупных открытых водоемов. А высокая плотность создает огромную выталкивающую силу.

Плотность Мертвого моря составляет 1240 килограммов на кубический метр, что обусловлено экстремально высокой концентрацией солей (порядка 300%). При этом плотность человеческого тела — не более 1030 килограммов на кубический метр.

Вода с такой плотностью удержит человека на поверхности, даже если он не будет предпринимать каких-либо усилий. Фактически, даже очень неумелый пловец в таких условиях не сможет утонуть.

Однако в реальности учиться плавать в Мертвом море нельзя — контраст с другими водоемами настолько велик, что у человека не сформируется навык «чувства воды» и при возвращении в обычные условия он пойдет ко дну.

Избыточная плавучесть «выталкивает» ноги и таз слишком высоко, из-за чего сложно принять правильную позицию для гребка. Кроме этого, экстремально соленая вода опасна для новичков — при попадании в глаза или дыхательные пути она способна вызвать химические ожоги.

Какое море идеально для плавания

Специалисты считают идеальным для обучения плаванию Красное море — у него повышенная, но при этом не экстремальная соленость, что дает начинающему пловцу небольшую дополнительную поддержку.

Минерализация Красного моря превышает 40% (в среднем по океану — 35%), это самое соленое море, соединенное с открытым океаном. Причина — экстремальное испарение воды под жарким солнцем и критически малое количество осадков.

Кроме этого, Красное море в силу географической изолированности защищено от хаотичной океанской качки — постоянные ветры создают здесь безопасные пологие волны. А феноменальная прозрачность (видимость под водой достигает 50 метров) снижает страх глубины. 

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