Выходит необычный хоррор The Backrooms

Необычный научно-фантастический хоррор The Backrooms от независимой американской студии А24 выходит в прокат 29 мая.

Фильм посвящен так называемым лиминальным пространствам — безлюдным и странным локациям, которые подсознательно вызывают у человека тревогу.

По сюжету, обычный продавец мебели по имени Кларк случайно находит в подвале своего магазина скрытый портал. Шагнув туда, он «вываливается из реальности» и оказывается в пугающем лабиринте.

Кресло постановщика занял Кейн Парсонс — 19-летний блогер и VFX-художник, создавший оригинальную вселенную The Backrooms, завоевавшую популярность в соцсетях. Он стал самым молодым режиссером в истории студии A24.

Премьеру фильма 29 мая увидят жители США, Канады, Британии и некоторых других стран, в России официальная премьера хоррора состоится 4 июня, в отечественном прокате картина будет называться «Закулисье реальности».