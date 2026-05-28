НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Детская железная дорога в Новосибирске открывает сезон

Источник:
Sibnet.ru
191 0
Детская железная дорога в Новосибирске
Фото: © пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги

Новый сезон детской железной дороги в Новосибирске стартует 29 мая, торжественное открытие состоится на станции «Спортивная» в Заельцовском парке, сообщила пресс-служба ЗСЖД.

Запуск первого поезда состоится в 11.00. Для детей до 14 лет проезд в честь открытия сезона будет бесплатный, отмечается в сообщении. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий возраст ребенка.

Гостей праздничного мероприятия также ждут мастер-классы, фотозоны, площадки с настольными играми. Магистраль после открытия будет работать в обычном режиме — до 18.00 часов.

Протяженность путей детской железной дороги составляет 5,3 километра. Есть пять станций. Поезда курсируют через сосновый бор от стартовой станции «Заельцовский парк» до станции «Зоопарк» — конечной, расположенной у Новосибирского зоопарка.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Российские подростки заразились синдромом хиккикомори
Сделавшую кальян на куличе девушку приговорили к 3 годам колонии
Минздрав анонсировал появление медицинских онлайн-справок
Россияне определились со способом погребения
смотреть все
Жизнь #Общество #Новосибирск
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Российский пловец взял две медали на «допинговой Олимпиаде»
Выходит танковый шутер World of Tanks: HEAT
Россия обрела самый опасный корабль в мире
Кремль отреагировал на обращение Звягинцева к Путину
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Россия обрела самый опасный корабль в мире
31
Философ Дугин заявил, что интернет надо заслужить
23
ЕС потребует от России сократить армию
22
США нанесли новый удар по Ирану для «самообороны»
21
Путин утвердил повышение лимита сверхурочной работы