Детская железная дорога в Новосибирске открывает сезон

Новый сезон детской железной дороги в Новосибирске стартует 29 мая, торжественное открытие состоится на станции «Спортивная» в Заельцовском парке, сообщила пресс-служба ЗСЖД.

Запуск первого поезда состоится в 11.00. Для детей до 14 лет проезд в честь открытия сезона будет бесплатный, отмечается в сообщении. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий возраст ребенка.

Гостей праздничного мероприятия также ждут мастер-классы, фотозоны, площадки с настольными играми. Магистраль после открытия будет работать в обычном режиме — до 18.00 часов.

Протяженность путей детской железной дороги составляет 5,3 километра. Есть пять станций. Поезда курсируют через сосновый бор от стартовой станции «Заельцовский парк» до станции «Зоопарк» — конечной, расположенной у Новосибирского зоопарка.