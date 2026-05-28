НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Гаражную амнистию продлят до 2031 года

Источник:
Sibnet.ru
215 0
Волга 21
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении так называемой гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года, сообщается на сайте парламента.

Речь идет о действующем с 2021 года упрощенном порядке регистрации прав собственности на гаражи при условии, что постройки являются одноэтажными, не имеют жилых помещений и были построены до 30 декабря 2004 года.

Закон об амнистии истекает 1 сентября 2026 года. Законопроект продляет гаражную амнистию еще на пять лет — до 1 сентября 2031 года. Это означает, что граждане смогут и дальше в упрощенном порядке оформить свои индивидуальные гаражи и земельные участки под ними.

По данным Росреестра, с 2021 года в рамках программы в упрощенном порядке было оформлено свыше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Однако в «серой зоне» остаются как минимум 500 тысяч таких объектов.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Стоимость техосмотра автомобилей определят по-новому и повысят
Единый рейтинг автошкол появился в России
Мотоциклистам предложили ездить по выделенным полосам
Депутат обозначил срок снижения тарифа ОСАГО в Новосибирске
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Российский пловец взял две медали на «допинговой Олимпиаде»
Выходит танковый шутер World of Tanks: HEAT
Россия обрела самый опасный корабль в мире
Кремль отреагировал на обращение Звягинцева к Путину
Обсуждение (0)
Картина дня
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Токаев и Путин подписали заявление об основах дружбы Казахстана и РФ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский попросил у США защиты от России
Глава европейской дипломатии Кая Каллас
ЕС потребует от России сократить армию
Техосмотр автомобиля
Стоимость техосмотра автомобилей определят по-новому и повысят
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

physx

ЕС потребует от России сократить армию, ага бежим, спотыкаемся🤬

mosquito__2010

поздравляю на вопрос ниже ответь ненормальный

mosquito__2010

т.е. опять перевод стрелок на шизофреническую писанину а стрелки переводить не вежливо а сливаться вообще...

pepelmetal

Так пусть хриплый еврейчик издаст указ, в котором России будет запрещаться иметь большую армию