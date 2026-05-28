Гаражную амнистию продлят до 2031 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении так называемой гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года, сообщается на сайте парламента.

Речь идет о действующем с 2021 года упрощенном порядке регистрации прав собственности на гаражи при условии, что постройки являются одноэтажными, не имеют жилых помещений и были построены до 30 декабря 2004 года.

Закон об амнистии истекает 1 сентября 2026 года. Законопроект продляет гаражную амнистию еще на пять лет — до 1 сентября 2031 года. Это означает, что граждане смогут и дальше в упрощенном порядке оформить свои индивидуальные гаражи и земельные участки под ними.

По данным Росреестра, с 2021 года в рамках программы в упрощенном порядке было оформлено свыше 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними. Однако в «серой зоне» остаются как минимум 500 тысяч таких объектов.