Филолог предсказал смену ударения в слове «баловать»

Ударение в слове «баловать» в перспективе окончательно сместится на первый слог, спрогнозировал научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов.

Вариант «баловАть» и «баловАться» в разговорной и обиходной речи будет встречаться все реже, сказал Пахомов в комментарии РИА Новости. По его словам, будущее за ударением на первый слог.

Сейчас в действующем Орфоэпическом словаре русского языка как государственного оба варианта пока считаются равноправными. Филолог предсказал, что в будущем словари признают ударение на первый слог основным вариантом.

Произношение с ударением на последний слог сохранится лишь у тех, кто привык к такой норме или намеренно стремится демонстрировать образцовое произношение, однако рано или поздно вариант «баловАть» исчезнет из словарей.