Российские подростки заразились синдромом хиккикомори

Японский синдром хиккикомори стал активно распространяться среди российских подростков, рассказала клинический психолог Лилия Гладких.

Хиккикомори — это добровольная социальная изоляция. Человек ограничивает контакты, не выходит из дома, предпочитает виртуальное общение, демонстрирует депрессивное настроение. Впервые синдром классифицировали в 90-х годах в Японии.

«Чаще всего это характерно для тех, кто так или иначе был травмирован неудачным опытом взаимодействия: в образовательных системах, при попытке установить близкие контакты со сверстниками или взрослыми», — отметила психолог в интервью РИАМО.

Гладких уточнила, что в России подобных случаев стало больше после пандемии коронавируса — тогда длительная изоляция и дистанционный формат жизни для многих оказались психологически комфортнее реального общения.

Часто такие подростки страдают ожирением, потому что при таком образе жизни нарушаются сон и питание. Фиксируются тревожные и депрессивные состояния, цифровые зависимости, перечислила специалист.

На сегодня синдром хиккикомори не считается самостоятельным психическим расстройством, его принято рассматривать как сложный социальный и психологический феномен и форму тяжелой патологической социальной изоляция.