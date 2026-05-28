НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Российские подростки заразились синдромом хиккикомори

Источник:
РИАМО
360 1
Школьница, девочка, подросток
Фото: © Sibnet.ru

Японский синдром хиккикомори стал активно распространяться среди российских подростков, рассказала клинический психолог Лилия Гладких.

Хиккикомори — это добровольная социальная изоляция. Человек ограничивает контакты, не выходит из дома, предпочитает виртуальное общение, демонстрирует депрессивное настроение. Впервые синдром классифицировали в 90-х годах в Японии.

«Чаще всего это характерно для тех, кто так или иначе был травмирован неудачным опытом взаимодействия: в образовательных системах, при попытке установить близкие контакты со сверстниками или взрослыми», — отметила психолог в интервью РИАМО.

Гладких уточнила, что в России подобных случаев стало больше после пандемии коронавируса — тогда длительная изоляция и дистанционный формат жизни для многих оказались психологически комфортнее реального общения.

Часто такие подростки страдают ожирением, потому что при таком образе жизни нарушаются сон и питание. Фиксируются тревожные и депрессивные состояния, цифровые зависимости, перечислила специалист.

На сегодня синдром хиккикомори не считается самостоятельным психическим расстройством, его принято рассматривать как сложный социальный и психологический феномен и форму тяжелой патологической социальной изоляция.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Сделавшую кальян на куличе девушку приговорили к 3 годам колонии
Минздрав анонсировал появление медицинских онлайн-справок
Россияне определились со способом погребения
Философ Дугин заявил, что интернет надо заслужить
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Российский пловец взял две медали на «допинговой Олимпиаде»
Выходит танковый шутер World of Tanks: HEAT
Россия обрела самый опасный корабль в мире
Кремль отреагировал на обращение Звягинцева к Путину
Обсуждение (1)
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Россия обрела самый опасный корабль в мире
32
Илон Маск запустил самую большую в мире ракету
31
Философ Дугин заявил, что интернет надо заслужить
22
США нанесли новый удар по Ирану для «самообороны»
21
Путин утвердил повышение лимита сверхурочной работы