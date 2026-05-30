Прекращен ввоз овощей и ягод из Армении

Россия ввела с 30 мая 2026 года временные ограничения на импорт из Армении ряда ягод и свежих овощей, включая томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубнику, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Ограничения на ввоз такой продукции, происходящей и отправляемой из Армении, будут действовать до разработки и внедрения механизма, гарантирующего безопасность поставок, уточнило ведомство.

Решение принято на фоне участившихся нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарной безопасности. Такая ситуация создает угрозу фитосанитарному состоянию территории страны.

В частности, значительная часть поставок осуществляется через многочисленных армянских участников внешнеэкономической деятельности с неустановленной формой собственности, которые уклоняются от карантинного фитосанитарного контроля.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветочной продукции из Армении. Мера вступила в силу 22 мая. Она будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов.