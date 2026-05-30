НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Прекращен ввоз овощей и ягод из Армении

Источник:
Sibnet.ru
409 3
Помидоры
Фото: © Sibnet.ru

Россия ввела с 30 мая 2026 года временные ограничения на импорт из Армении ряда ягод и свежих овощей, включая томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубнику, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Ограничения на ввоз такой продукции, происходящей и отправляемой из Армении, будут действовать до разработки и внедрения механизма, гарантирующего безопасность поставок, уточнило ведомство.

Решение принято на фоне участившихся нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарной безопасности. Такая ситуация создает угрозу фитосанитарному состоянию территории страны.

В частности, значительная часть поставок осуществляется через многочисленных армянских участников внешнеэкономической деятельности с неустановленной формой собственности, которые уклоняются от карантинного фитосанитарного контроля.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию цветочной продукции из Армении. Мера вступила в силу 22 мая. Она будет действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Заработал запрет параллельного импорта компьютерной техники
Госдума установит долю российских вин на полках магазинов
Роспотребнадзор запретил продажу армянского алкоголя
Wildberries запустил продажу цифровых финансовых активов
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Российский пловец взял две медали на «допинговой Олимпиаде»
Выходит танковый шутер World of Tanks: HEAT
Россия обрела самый опасный корабль в мире
Кремль отреагировал на обращение Звягинцева к Путину
Обсуждение (3)
Картина дня
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев
Медведев назвал страны Европы прямыми участниками войны с Россией
Президент России Владимир Путин
Рейтинг Путина снова начал падать
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя поговоркой ответил на слова постпреда Украины
Эпидемия коронавируса в Китае
ВОЗ сообщила о 223 смертях от Эболы
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

physx

ЕС потребует от России сократить армию, ага бежим, спотыкаемся🤬

Maniac.

Господи. А чё не как мать вытряхнула, сразу в пролетариат?

pepelmetal

Ну потому что заиграло в одном месте, но теперь поздно, биев будут комбить вне зависимости от его заявлений...

mosquito__2010

т.е. опять перевод стрелок на шизофреническую писанину а стрелки переводить не вежливо а сливаться вообще...