Путин на Высшем совете ЕАЭС обсудит поведение Армении

Sibnet.ru
Высший совет ЕАЭС
Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 мая вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Астане. Премьера Армении не будет.

Отдельное внимание на заседании будет уделено обсуждению планов Армении по ее членству в Европейском союзе. Путин ранее высказал мнение, что Еревану следует определиться с участием в ЕС или ЕАЭС, допустив возможность «интеллигентного развода».

Премьер Армении Никол Пашинян на совет ехать отказался, сославшись на скорые выборы. Республику на саммите будет представлять вице-премьер Мгер Григорян.

Остальные четыре страны ЕАЭС будут представлены на высшем уровне. Помимо Путина участие в совете примут президенты Беларуссии, Казахстана и Кыргызстана — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров.

Всего в повестке 18 вопросов. Среди них — цифровое сотрудничество, торговые соглашения с третьими странами, техническое и таможенное регулирование, а также предоставление тарифных льгот.

Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 29 мая 2014 года в Астане президентами России, Белоруссии и Казахстана. Вступил в силу 1 января 2015 года. Затем к ЕАЭС присоединились Армения и Киргизия.

Обсуждение (1)
physx

ЕС потребует от России сократить армию, ага бежим, спотыкаемся🤬

pepelmetal

Ну потому что заиграло в одном месте, но теперь поздно, биев будут комбить вне зависимости от его заявлений...

mosquito__2010

поздравляю на вопрос ниже ответь ненормальный

pepelmetal

Так пусть хриплый еврейчик издаст указ, в котором России будет запрещаться иметь большую армию