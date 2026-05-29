Путин на Высшем совете ЕАЭС обсудит поведение Армении

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 мая вместе с лидерами Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) в Астане. Премьера Армении не будет.

Отдельное внимание на заседании будет уделено обсуждению планов Армении по ее членству в Европейском союзе. Путин ранее высказал мнение, что Еревану следует определиться с участием в ЕС или ЕАЭС, допустив возможность «интеллигентного развода».

Премьер Армении Никол Пашинян на совет ехать отказался, сославшись на скорые выборы. Республику на саммите будет представлять вице-премьер Мгер Григорян.

Остальные четыре страны ЕАЭС будут представлены на высшем уровне. Помимо Путина участие в совете примут президенты Беларуссии, Казахстана и Кыргызстана — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров.

Всего в повестке 18 вопросов. Среди них — цифровое сотрудничество, торговые соглашения с третьими странами, техническое и таможенное регулирование, а также предоставление тарифных льгот.



Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 29 мая 2014 года в Астане президентами России, Белоруссии и Казахстана. Вступил в силу 1 января 2015 года. Затем к ЕАЭС присоединились Армения и Киргизия.