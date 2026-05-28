Shaman заставил иноагентов спеть «Россия — мама»

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) выпустил клип на песню «Россия — мама», в котором заставил эмигрантов-иноагентов петь хором.

«Что русский народ не прощает? Предательство. Там они за деньги выступают против России, а в моем клипе они бесплатно поют за Россию. Потому что только здесь им еще позволяют сказать «Россия-мама»», — написал Shaman в соцсетях, представляя клип.

В начале клипа певец отвечает на вопрос неизвестного: «Что для тебя Россия?» Он говорит, что «Россия — для меня мама, и ее нельзя предавать».

Затем Shaman в кабинете с иконой изучает папки с делами и достает из них фотографии российских эмигрантов: Моргенштерна, Земфиру, Юрия Дудя, Екатерину Шульман, Олега Тинькова, Илью Прусикина, Noize MC и других (все признаны иноагентами в РФ) — и развешивает их на стене.

«Россия — мама, ты в сердце прямо, одна такая, с тобой до края», — поют вместе с Shaman сгенерированные ИИ фотографии. Видео заканчивается тем, что на голове певца появляется точка лазерного прицела.

До выхода клипа Shaman несколько дней интриговал тем, что ходил с папкой по Москве, заявляя, что его хотели заставить молчать.