Токаев и Путин подписали заявление об основах дружбы Казахстана и РФ

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана
Касым-Жомарт Токаев приняли совместное заявление о семи основах дружбы
российского и казахстанского народов.
Церемония прошла во Дворце независимости в Астане в ходе государственного визита Путина в Казахстан. «Этот документ отражает дух наших взаимоотношений и закрепляет общую приверженность их углублению на прочной и долгосрочной, что очень важно, основе», — приводит РБК заявление Токаева.
Путин отметил, что отношения России и Казахстана вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, и добавил, что стороны подготовили большой пакет соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов.
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что представляют собой семь основ дружбы российского и казахстанского народов:
- общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства;
- общие усилия по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога;
- общая граница;
- экономическое партнерство;
- языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость;
- образовательные обмены и сотрудничество в области спорта;
- совместный взгляд в будущее.
Государственный визит Путина в Казахстан начался 27 мая и завершится 29-го. Он приурочен к саммиту Евразийского экономического союза (ЕАЭС).