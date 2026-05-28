Токаев и Путин подписали заявление об основах дружбы Казахстана и РФ

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли совместное заявление о семи основах дружбы российского и казахстанского народов.



Церемония прошла во Дворце независимости в Астане в ходе государственного визита Путина в Казахстан. «Этот документ отражает дух наших взаимоотношений и закрепляет общую приверженность их углублению на прочной и долгосрочной, что очень важно, основе», — приводит РБК заявление Токаева.

Путин отметил, что отношения России и Казахстана вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, и добавил, что стороны подготовили большой пакет соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что представляют собой семь основ дружбы российского и казахстанского народов:

общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства;

общие усилия по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога;

общая граница;

экономическое партнерство;

языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость;

образовательные обмены и сотрудничество в области спорта;

совместный взгляд в будущее.

Государственный визит Путина в Казахстан начался 27 мая и завершится 29-го. Он приурочен к саммиту Евразийского экономического союза (ЕАЭС).