НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Токаев и Путин подписали заявление об основах дружбы Казахстана и РФ

Источник:
РБК
327 1
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли совместное заявление о семи основах дружбы российского и казахстанского народов.

Церемония прошла во Дворце независимости в Астане в ходе государственного визита Путина в Казахстан. «Этот документ отражает дух наших взаимоотношений и закрепляет общую приверженность их углублению на прочной и долгосрочной, что очень важно, основе», — приводит РБК заявление Токаева.

Путин отметил, что отношения России и Казахстана вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, и добавил, что стороны подготовили большой пакет соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов.

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что представляют собой семь основ дружбы российского и казахстанского народов:

  • общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства;
  • общие усилия по развитию евразийской интеграции, формированию в регионе пространства сотрудничества, безопасности и диалога;
  • общая граница;
  • экономическое партнерство;
  • языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизационная близость;
  • образовательные обмены и сотрудничество в области спорта;
  • совместный взгляд в будущее.

Государственный визит Путина в Казахстан начался 27 мая и завершится 29-го. Он приурочен к саммиту Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Еще по теме
Зеленский попросил у США защиты от России
Путин заявил о риске распространения ядерного оружия
ЕС потребует от России сократить армию
Суд решит судьбу пророссийской главы Гагаузии
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Российский пловец взял две медали на «допинговой Олимпиаде»
Выходит танковый шутер World of Tanks: HEAT
Россия обрела самый опасный корабль в мире
Кремль отреагировал на обращение Звягинцева к Путину
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

Sovik

Может потому что США и Израиль напали на них?

Denis CENTR

Был такой крейсер «Москва» супер технологичный😂 тоже весь мир восхищался🤣🤣🤣

rumatam

«представлены российскими производителями в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных...

Uynachalnica

Вот табе и конституционное право на защиту личной информации! А как ею потом силовики распорядятся,...