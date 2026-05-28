Ученые указали на рекордное замедление вращения Земли

BBC Science Focus
Планета Земля
Фото: © NASA

Вращение Земли замедляется рекордными темпами, к такому тревожному выводу пришли ученые из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

«Скорость, с которой нашли дни удлиняются, является "беспрецедентной" за 3,6 миллиона лет геологической истории», — приводит BBC Science Focus заявление группы ученых.

По их словам, вращение Земли замедляется из‑за таяния полярных льдов, вызванного изменением климата. Это увеличивает продолжительность дня на 1,33 миллисекунды за столетие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему ядро Земли не остывает

«Влияние человека на земную систему стало настолько глубоким, что мы теперь меняем саму природу вращения Земли», — заявил соавтор исследования Бенедикт Соя. Это требует колоссального перераспределения массы: порядка тысячи гигатонн, добавил ученый.

«Чтобы наглядно представить себе это, вообразите сплошной куб льда <…>. Его высота составит 10 километров. Это выше, чем высота Эвереста», — пояснил профессор Бенедикт Соджа.

Сдвиг продолжительности суток может повлиять на точность навигации космических аппаратов в Солнечной системе, а также на GPS-навигацию на Земле.

