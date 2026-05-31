Новый российский танк оснастят «элементами роботизации»

«Интерфакс»
Танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв»
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Российский танк нового поколения получит искусственный интеллект и элементы роботизации, сообщил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

«Опыт, полученный российской армией в ходе СВО, бесценен и найдет отражение в наших танках будущего. Называть четкие, конкретные параметры сейчас не буду, так как научные разработки идут с невероятной скоростью, однозначно то, что конструкторская мысль стремится в направлении создания роботизированных машин и использования ИИ», — сказал «Интерфакс» Потапов.

По его словам, Россия работает над созданием роботизированных бронемашин и опережает в этом оппонентов.

«Эти работы ведутся постоянно, чтобы при достижении следующего уровня иметь возможность поражать новые цели, противника и сохранить свой личный состав. Весь мир идет по этому пути. И мы здесь опережаем наших оппонентов в создании необитаемого модуля проекта А», — отметил Потапов.

Обсуждение (2)
Топ комментариев

Maniac.

Господи. А чё не как мать вытряхнула, сразу в пролетариат?

physx

ЕС потребует от России сократить армию, ага бежим, спотыкаемся🤬

Uynachalnica

Знатно! Только не понятно, у нас недоучившихся со школы забирают, или вдруг среднее стало необязательным?...

user_170529

Странно как то, он должен рухнуть а не падать!