НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин заявил о риске распространения ядерного оружия

Источник:
Sibnet.ru
229 1
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Мир за последние годы столкнулся с несколькими критическими угрозами, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Международного форума по безопасности.

«Как и ранее, серьезную опасность для всех без исключения государств представляют международный терроризм, риски неконтролируемого распространения ядерного оружия, экстремизм, наркобизнес и киберпреступность», — приводит заявление президента России пресс-служба Кремля.

Путин также обратил внимание на рост напряженности в отдельных регионах мира. «Современный мир взаимозависим и взаимосвязан – поэтому эскалация напряженности в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на все мировое сообщество», — отметил российский лидер.

Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ проходит 28-29 мая в Московской области.

Еще по теме
ЕС потребует от России сократить армию
Суд решит судьбу пророссийской главы Гагаузии
МИД назвал условия для вывода российских войск из Приднестровья
Картаполов объяснил, что считают «центрами принятия решений» в Киеве
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Российский пловец взял две медали на «допинговой Олимпиаде»
Выходит танковый шутер World of Tanks: HEAT
Россия обрела самый опасный корабль в мире
Гигантскую теплую структуру увидели в Тихом океане
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Россия обрела самый опасный корабль в мире
32
Илон Маск запустил самую большую в мире ракету
31
Философ Дугин заявил, что интернет надо заслужить
22
США нанесли новый удар по Ирану для «самообороны»
21
Путин утвердил повышение лимита сверхурочной работы