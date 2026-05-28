Путин заявил о риске распространения ядерного оружия

Мир за последние годы столкнулся с несколькими критическими угрозами, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам Международного форума по безопасности.

«Как и ранее, серьезную опасность для всех без исключения государств представляют международный терроризм, риски неконтролируемого распространения ядерного оружия, экстремизм, наркобизнес и киберпреступность», — приводит заявление президента России пресс-служба Кремля.

Путин также обратил внимание на рост напряженности в отдельных регионах мира. «Современный мир взаимозависим и взаимосвязан – поэтому эскалация напряженности в отдельных регионах оказывает неблагоприятное влияние на все мировое сообщество», — отметил российский лидер.



Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ проходит 28-29 мая в Московской области.