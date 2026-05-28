Евросоюз потребует от России ограничения вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине, заявила глава европейской Кая Каллас.

ЕС должен требовать от России таких же уступок, как Москва требует от Украины, приводит «Газета.ру» заявление Каллас. «Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они же должны распространяться на Россию», — сказала она.

Глава европейской дипломатии также отметила, что Евросоюз будет требовать вывода российских войск «из Молдавии и Грузии» (Южной Осетии и Абхазии).

«Любой, кто ведет переговоры с Россией, должен понимать: нельзя садиться за стол переговоров, не выдвигая при этом требований к России. К сожалению, до сих пор так и было», — отметила Каллас.



Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сказал, что Россия открыта к переговорам с Европой. Но европейцы только «начали созревать»: их действия пока направлены на то, чтобы украинцы воевали и ни с кем не договаривались, заявил он.