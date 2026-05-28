Стоимость техосмотра автомобилей определят по-новому и повысят

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила операторам техосмотра участвовать в ценообразовании проверки, если бизнес не проявит инициативу, то установят минимальную допустимую цену — 1,5 тысячи рублей для легкового автомобиля.

ФАС представила новую редакцию методики 2022 года, с помощью которой регионы устанавливают цены на техосмотр транспортных средств, поправки опубликованы на regulation.gov.ru.

Ведомство предложило поднять тарифную вилку до 406–2487 рублей (в зависимости от категории транспортных средств) и до 1155 рублей — для легковых машин, приводит «Коммерсантъ» документ. Действующий лимит составляет 321–1966 рублей, для легковых авто — 913 рублей.

Для установления конечного тарифа региональные власти индексируют эту сумму в соответствии с инфляцией. Но есть второй путь — собрать информацию с местных операторов техосмотра в том числе об их затратах на фонд оплаты труда, содержание оборудования, аренду помещений и так далее.

Сейчас данные должны предоставить не менее 50% компаний. ФАС предлагает снизить планку до 35%. Это простимулирует «операторов представлять информацию, что впоследствии может привести к более широкому применению в регионах расчетного метода».

Также в документе прописано, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки к Налоговому кодексу, вводящие госпошлину 500 рублей, которую платят автовладельцы при оформлении электронной диагностической карты.

С 2022 года техосмотр обязателен только для такси, грузовиков и автобусов. Граждане, использующие свой автомобиль в личных целях, проходят ТО при смене собственника (при условии, что машина старше четырех лет), а также при внесении изменений в конструкцию машины.