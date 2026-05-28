Байопик «Майкл» о Майкле Джексоне официально выходит в России

Музыкальный байопик «Майкл» о Майкле Джексоне выходит официальный прокат в России в четверг, 28 мая. Короля поп-музыки сыграл его племенник Джаафар Джексон.

«Я хотел, чтобы мир увидел, с чего все началось – от первых шагов Майкла в Jackson 5 до начала сольной карьеры, – и рассказать о том, через что ему пришлось пройти в борьбе за творческую и личную свободу. Как его страсть, его драйв подарили миру величайшие музыкальные композиции», — говорил продюсер Грэм Кинг («Богемская рапсодия»).

Режиссером картины выступил Антуан Фукуа, известный по «Тренировочному дню» и «Великому уравнителю». Главную роль сыграл дебютант в кино Джаафар Джексон — племянник Майкла Джексона и сын четвертого ребенка из семьи Джексонов Джермейна.

«Я был почти одержим, репетировал каждый день, час за часом, на протяжении двух лет до тех пор, пока я сам не поверил в то, кого я вижу в зеркале», — отмечал Джаафар Джексон.

Мировая премьера фильма «Майкл» состоялась 22 апреля. Картина продемонстрировала выдающиеся кассовые сборы: 217 миллионов долларов по всему миру и 97 миллионов в США. Это лучший старт среди биографических картин в истории и второй — среди всех фильмов, вышедших в этом году.