Владимир Путин улетел в Казахстан

Президент Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом, а также для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме, сообщается на сайте Кремля.

Российского лидера в аэропорту встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сразу после торжественной церемонии Путин и Токаев направились в резиденцию казахстанского президента, где пройдет их встреча.

Визит Путина в республику продлится до 29 мая. 28 мая российский президент поучаствует в Евразийском экономическом форуме, 29 мая — в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

В российскую делегацию на форуме войдут 400 человек, в том числе представители бизнеса и научно-экспертного сообщества. Ожидается, что по итогам визитам будут подписаны 16 двусторонних документов, в том числе о параметрах проекта АЭС в Казахстане.