Футбольная сборная России сыграет с командой Египта

Сборная России по футболу 28 мая проведет выездной товарищеский матч против сборной Египта, участника предстоящего чемпионата мира.

Игра пройдет в Каире и начнется в 21.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка будет доступна на федеральном канале «Матч ТВ» — как на традиционном телевидении, так и на официальных цифровых платформах.

Для сборной Египта матч станет важным этапом подготовки к чемпионату мира. Ожидается, что соперники россиян выставят оптимальный состав. В частности, подтверждено участие в игре главной звезды египтян Мохаммеда Салаха из «Ливерпуля».

Что касается российской национальной команды, то главный тренер Валерий Карпин намерен испытать ближайший резерв. В частности, в Египет отправился 18-летний юниор из «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов.

Всего в рамках ближайшего сбора российские футболисты проведут три матча. После Египта 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

