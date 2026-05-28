Как принудительно обновить Telegram на смартфоне

Держать Telegram в актуальном состоянии критически важно. Новые версии мессенджера получают полезные функции — от средств маскировки трафика до расширенного поиска и автоматизации чатов. Большинству пользователей обновления прилетают автоматически. Но что делать, если приложение не видит аптдейт?

Как принудительно обновить Telegram из Google Play

Если Telegram не обновляется автоматически, сделать это можно принудительно. Инструкция очень простая — требуется зайти на страницу Telegram в Google Play, чтобы магазин приложений «увидел» обновление.

Еще один вариант — открыть Google Play и нажать на иконку своего профиля в правом верхнем углу. Затем выбрать пункт «Управление приложениями и устройством», перейти на вкладку «Обновления доступны» и отыскать в списке Telegram.

Как обновить Telegram через RuStore

Способ актуален, если Telegram устанавливался именно через RuStore. Платформы работают независимо друг от друга — если приложение загружалось через российский магазин, Google Play его обновлять не будет.

Необходимо открыть RuStore, нажать на иконку профиля или перейти в раздел «Мои приложения», затем отыскать Telegram в списке установленных приложений. Если обновление доступно, рядом с приложением будет кнопка «Обновить», останется на нее нажать.