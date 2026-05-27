Уголовную ответственность введут за незаконный майнинг криптовалют

Источник:
Sibnet.ru
Майнинг криптовалют
Фото: © Cryprocurrency360.com

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалют, следует из публикации на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Ответственность будет введена за незаконные майнинг цифровой валюты и деятельность оператора майнинговой инфраструктуры.

Наказание за майнинг без внесения в соответствующий реестр может наказываться штрафом в размере до 1,5 миллиона рублей в случае, если деяния причинили крупный ущерб государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере.

Законопроект также предусматривает установление повышенных мер ответственности. Если деяния совершены организованной группой, причинили особой крупный ущерб или сопряжены с извлечением дохода в особо крупном размере, может грозить до пяти лет лишения свободы.

Sovik

Я так сразу и подумал, что США в целях самообороны напали на государство, находящееся в 11 000 км от...

rumatam

ничего из фантастики не напоминает?

Батя на диване

У деда крыша поехала,зачем давать таким голос? За собак нас держит? заслужить....

Uynachalnica

Красава, а о доходах провайдеров и государства подумал, сколько миллиардов бюджет недосчитается?