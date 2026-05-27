Минздрав Украины при финансовой поддержке США разрабатывает биологическое оружие массового поражения, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Речь идет об использовании в военно-биологических целях возбудителей чумы, сибирской язвы, бруцеллеза и туляремии, уточнила представитель ведомства.

Данные были получены Следственным комитетом во время расследования дела о разработке, производстве и накоплении оружия массового поражения (статья 355 УК), возбужденного в 2022 году.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что НАТО занимается долгосрочной программой создания биологического оружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке, а также странах СНГ.

