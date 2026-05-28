Суд решит судьбу пророссийской главы Гагаузии

Президент России Владимир Путин и глава Гагаузии Евгения Гуцул
Суд в Молдавии четверг, 28 мая огласит решение по уголовному делу в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, дело которой в России называют политически мотивированным.

В августе 2025 года суд Молдавии признал Гуцул виновной в рамках дела о нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». Ее приговорили к семи годам тюрьмы с запретом состоять в политической партии. 28 мая суд огласит решение по апелляции.

«Евгения Гуцул — глава Гагаузии, мама двоих детей — больше года находится в тюрьме. Руководство Молдовы судит ее за то, что она защищала свой регион, родной народ. Выступала за добрые отношения с Россией», — написала в «Максе» уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Гагаузия — автономия на юге Молдовы. Более 80% ее населения составляют гагаузы. Это тюркоязычный православный народ. Автономия исторически и политически считается пророссийским регионом. Большинство населения выступает за развитие связей с Россией.

