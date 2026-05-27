Заработал запрет параллельного импорта компьютерной техники

Минпромторг с 27 мая 2026 года исключил из перечня товаров для параллельного импорта ПК и запоминающие устройства ведущих иностранных производителей электроники.

Теперь соответствующую технику нельзя ввозить в Россию для продажи без разрешения правообладателя. Параллельный импорт легализовали в 2022 году, чтобы избежать дефицита товаров после ухода зарубежных брендов с российского рынка из-за санкций

Согласно приказу ведомства, из параллельного импорта исключаются серверы, системные блоки компьютеров и рабочие станции Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Atos, Cisco, Compal, Fujitsu, Hewlett Packard, Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, SanDisk, Toshiba, Transcend, Fusion.

Также в списке жесткие диски, твердотельные накопители, внешние накопители и другие устройства для хранения данных Acer, Adata, AIC, Apacer, Asus, Cisco, Fujitsu, Hewlett Packard, Hitachi, HPE, Hynix, IBM, Inspur, Intel, Kingston, Samsung, SanDisk, Toshiba, Transcend, Fusion.

При этом изменения не касаются ноутбуков. В этой категории перечень брендов, разрешенных для параллельного импорта, сократили еще в 2025 году, когда из него исключили технику HP и Fujitsu.

Минпромторг уточнил, что изменения не приведут к сокращению ассортимента техники в России, так как сокращенные из параллельного импорта позиции «представлены российскими производителями в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран».

