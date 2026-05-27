Операторы передадут силовикам все данные абонентов

Минцифры расширило перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать силовым структурам. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Теперь в список входят адресные и паспортные сведения абонентов, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, координаты местоположения пользователей и сведения об организациях.

Отмечается, что нововведения необходимы для обеспечения безопасности и проведения оперативно-разыскных мероприятий. Сведения позволят при необходимости идентифицировать людей, организации и связанные с ними объекты.

Все данные будут передаваться в СОРМ — систему технического обеспечения оперативно-разыскных мероприятий. По закону устанавливать СОРМ на свои сети с июля 2018 года должны все операторы связи.

