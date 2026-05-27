Минздрав анонсировал появление медицинских онлайн-справок

РИА Новости
Россияне смогут получать расширенный перечень медицинских документов без посещения врача через портал «Госуслуг» уже до конца текущего года, сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков.

«В тестовом режиме выведен сервис заказа медицинских документов и справок онлайн в Республике Чувашия и Тюменской области, мы эту практику планируем в этом году распространить на все субъекты РФ», — приводит РИА Новости слова замминистра, сказанные им во время выступления в Госдуме.

В обновленный список войдут сертификаты о профилактических прививках и листки нетрудоспособности. Также дистанционно станут выдавать подтверждения об отсутствии контактов с инфекционными больными и заключения для допуска школьников к урокам физкультуры.

Для формирования запроса потребуется подтвержденная учетная запись на портале государственных услуг. Обязательным условием выдачи документа станет пройденная диспансеризация или наличие актуальных сведений о пациенте в электронной медицинской карте.

