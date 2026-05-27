Гигантскую «фабрику планет» нашли за Юпитером

Специалисты Института Макса Планка в Германии обнаружили в Солнечной системе гигантскую «фабрику планет».

Кольцевая область сразу за орбитой Юпитера непрерывно производит планетезимали — планетарные «зародыши», которые образуются в результате постепенного склеивания мелких тел из частиц пыли.

Компьютерная симуляция показала, что Юпитер после формирования Солнечной системы собрал большую часть близлежащего материала вокруг своей орбиты, создав разрыв в окружающем диске газа и пыли.

После этого за газовым гигантом образовалось кольцо повышенного давления, которое захватывало большие объемы пыли. Именно в этой «ловушке» на протяжении миллионов лет стабильно появлялись планетезимали различного состава.

В дальнейшем они стали «строительными блоками» для планет Солнечной системы или превратились в метеориты. Ученые считают, что схожие процессы могут наблюдаться и в других звездных системах.

