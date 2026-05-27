Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о подготовке страны к еще двум-трем годам боевых действий, пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источники.

Зеленский отдал приказ готовиться к еще двум-трем годам боев, и нет убедительной причины, почему Киев не может воевать так долго, рассказал изданию источник в украинской разведке. «Как бы плохо все ни выглядело, мы справимся», — сказал он.

Украина «выживет, хотя и будет запятнана милитаризмом и военной коррупцией», отмечает журнал.

Как отметили авторы статьи, годы конфликта изменили Украину и украинскую власть. «Зеленский скатился к все более отстраненному, византийскому стилю правления», — отметили источники.

«Зеленский не выносит сильных людей. Он создал культ лояльности вокруг себя», — приводит журнал мнение неназванного высокопоставленного сотрудника украинской разведки.



Российский лидер Владимир Путин 9 мая заявлял, что конфликт близится к завершению. В Кремле уточняли, что об этом позволяет судить багаж наработок в рамках мирного процесса, но о какой-то конкретике говорить не приходится.