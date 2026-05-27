Ушедший на СВО «сосновский маньяк» сбежал из госпиталя

«Сосновский маньяк» Андрей Кийко на следственном эксперименте
«Сосновский маньяк» Андрей Кийко, осужденный на 25 лет за убийства и изнасилования, сбежал после ранения, полученного на СВО, осенью 2025 года. Его до сих пор ищут.

Полиция и Минобороны на днях искали Кийко поселке Ропша Ломоносовского района, сообщили издания 47news и «Фонтанка» со ссылкой на местных жителей и источники в правоохранительных органах.

Кийко три года, с 2004 по 2007, нападал на девушек в районе парка Сосновка в Санкт-Петербурге, отсюда появилось его прозвище. В 2008 году его осудили на 22 года лишения свободы за два убийства, восемь эпизодов изнасилования и одиннадцать разбоев. В 2005 году «сосновский маньяк» признался в еще одном убийстве, и срок заключения вырос до 25 лет.

Преступник заключил контракт с Минобороны в середине 2024 года, когда ему оставалось отбывать в заключении еще семь лет. Осенью 2025 года Кийко сбежал из военного госпиталя в Кронштадте — там он был на реабилитации из-за ранения.

Минобороны объявило поиски Кийко только в мае 2026 года, «до этого его побег скрывался, и полицию поставили в известность последней», утверждает 47news.

