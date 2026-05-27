Актер Калюжный заменил участие в СВО съемками в патриотическом кино

Актер Глеб Калюжный демобилизовался со срочной службы, которую проходил в Семеновском полку, и рассказал, почему не подписал контракт для участия в СВО.

«Я считаю, что я могу больше пользы принести тем, чем я хорошо умею заниматься. Буду сниматься в патриотических фильмах», — сказал Калюжный «Комсомольской правде».

Актер демобилизовался в звании младшего сержанта, а во время службы был командиром отделения, сообщил 360.ru его директор Григорий Сухов.

Калюжный в октябре 2024 года получил повестку, однако проигнорировал требование явиться в военкомат без оснований для отсрочки или освобождения от военной службы. В марте 2025 года в отношении актера было открыто уголовное дело о продолжительном уклонении от службы в армии.

Артист добровольно явился на призывной пункт в мае 2025 года, и уголовное дело было прекращено. Калюжный служил в 1-м отдельном стрелковом Семеновском полку, ответственном за охрану и оборону объектов центральных органов военного управления. Воинская часть, которая считается элитным формированием.

Калюжному 27 лет, впервые он появился на экране в главной роли в фильме «14+» в 2015 году. Известен по сериалам «Трудные подростки», «Территория», «Вампиры средней полосы».