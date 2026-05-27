Кадыров прорекламировал энергетик сына Адама

Глава Чечни Рамзан Кадыров прорекламировал энергетик, который выпускает его сын Адам, хотя в 2013 году выступал за полный запрет этих напитков, сравнивая их с ядом.

Кадыров в телеграм-канале опубликовал видео с соревнований по мотоспорту, организованных Адамом. На кадрах глава республики пьет энергетик «К13».

«Самый лучший, дон, безобидный, дон, организму, дон», — описал Кадыров энергетик.

Розничная продажа энергетиков была полностью запрещена в Чечне в 2013 году. Кадыров заявлял, что мнение о безопасности таких напитков ошибочно, так как они, по его информации, вызывают неконтролируемую агрессию и депрессию. Энергетики он сравнивал с ядовитыми веществами и обещал посодействовать их запрету по всей России. Позднее запрет смягчили.

Адам Кадыров запустил собственный бренд энергетиков весной. К13 — символ, который он часто. Сочетание можно встретить на одежде, технике, которую он передавал бойцам СВО, и на шевронах.

Обсуждение (5)
Sovik

Я так сразу и подумал, что США в целях самообороны напали на государство, находящееся в 11 000 км от...

rumatam

ничего из фантастики не напоминает?

Батя на диване

У деда крыша поехала,зачем давать таким голос? За собак нас держит? заслужить....

mosquito__2010

современная украина это теперь стадо слабоумных баранов которые в панике мечутся от забора до забора...