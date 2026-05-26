Россия обрела самый опасный корабль в мире

Российский атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации стал самым тяжеловооруженным надводным военным кораблем в мире, признали западные эксперты.

Для морских стран Североатлантического альянса полностью перевооруженный крейсер выступает «беспрецедентной угрозой», пишет National Security Journal. Главное оружие корабля — гиперзвуковые ракеты «Циркон».

После модернизации корабль получил 80 универсальных ячеек под крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также «Цирконы». На корабле 96 шахт для морского варианта зенитного ракетного комплекса большой дальности С-400.

«Адмирал Нахимов» (проект 11442М «Орлан») — тяжелый атомный ракетный крейсер, один из наиболее крупных военных кораблей в мире. Его длина составляет 230 метров, ширина — 25 метров, а стандартное водоизмещение приближается к 24 тысячам тонн.

Атомный крейсер был заложен в 17 мая 1983 года. Его спустили на воду в апреле 1986 года, в декабре 1988 года корабль вступил в строй. До 1992 года крейсер носил название «Калинин», бортовой номер 080. 22 апреля 1992 года его переименовали в «Адмирал Нахимов».

Осенью прошлого года крейсер после длительного ремонта и модернизации вышел на ходовые испытания в Белое море. Стоимость обновления «Адмирала Нахимова» оценивается в 200 миллиардов рублей.

