Вспышки высшего класса X возможны на Солнце 27 мая, соответствующий прогноз распространил Институт прикладной геофизики.

Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

При переходе к следующей букве мощность вспышки увеличивается в десять раз. Вспышки уровня X — самые сильные, они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые способны провоцировать магнитные бури при достижении Земли.

Влияние на здоровье человека магнитных бурь остается предметом обсуждений. Большинство исследований не подтверждает выраженного прямого эффекта. Тем не менее некоторые люди сообщают об ухудшении самочувствия в дни геомагнитных возмущений.