Роскомнадзор опроверг сбор IP‑адресов пользователей

Роскомнадзор назвал недостоверной информацию о сборе ведомством IP-адресов пользователей операторов связи.

«Сбор IP-адресов пользователей операторов связи ведомством не ведется», — уточнило ведомство, комментируя соответствующие публикации в СМИ.

При этом в соответствии с приказом Роскомнадзора операторы связи предоставляют данные об IP-адресах, которые назначаются используемому клиентами сетевому оборудованию.

Такое информирование необходимо для противодействия угрозам безопасности, компьютерным атакам, в том числе DDoS-атакам, отметило ведомство.

«Известия» ранее написали, что Роскомнадзор оштрафовал 85 компаний из-за непредоставления сведений об IP-адресах абонентов. В марте ведомство якобы направило извещения более 1,3 тысячи компаний.

