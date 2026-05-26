Путин выбрал нового бизнес-омбудсмена

ТАСС
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Шохин встретился с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой предложил создать автономную некоммерческую организацию вместо аппаратов уполномоченного по правам предпринимателей. Глава государства принял это предложение.

«Уже по результатам этой беседы можно сказать, что Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей», — приводит ТАСС слова Пескова. Он отметил, что за Шохиным сохранится должность главы РСПП.

Должность бизнес-омбудсмена оставалась вакантной с тех, как в 2022 году этот пост покинул Борис Титов. Но он продолжал координировать работу аппарата уполномоченного и исполнял обязанности без специальных юридических полномочий.

Назначение нового омбудсмена затянулось на четыре года из-за подготовки масштабной реформы. Власти и деловые круги искали способ перестроить этот институт, чтобы перевести его из статуса госслужбы в формат общественно-государственного партнерства.

