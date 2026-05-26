АвтоВАЗ представил вторую модель бренда SKM

АвтоВАЗ представил вторую модель бренда SKM — M9. Это будут минивэны, микроавтобус и фургон, сообщила пресс-служба завода.

Переднеприводный SKM M9 оснащается дизельным двигателем объемом 1,9 литра и мощностью 150 лошадиных сил в паре с 9-ступенчатой АКПП или 6-ступенчатой МКПП. Модель будет представлена в четырех модификациях: 7- и 8-местный минивэн, 9-местный микроавтобус и фургон.

Минивэн SKM М9 «Бизнес» рассчитан на шесть пассажиров и водителя. Пять пассажирских мест расположены сзади, одно — рядом с водителем. Салон оснащается передвижным столом и трансформируемыми сиденьями.

Минивэн «Трансфер» предназначен для семи пассажиров и водителя и отличается расширенным багажным отделением. В салоне пять сидений расположены по ходу движения, два сиденья — рядом с водителем.

Микроавтобус «Комфорт» имеет увеличенные длину и высоту и рассчитан на девять человек. В салоне семь пассажирских мест расположены по ходу движения, одно — рядом с водителем. Цельнометаллический фургон SKM M9 имеет полезный грузовой объем 9,6 кубических метра.

SKM M9 будут выпускать на производственных площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти. Цены не объявлены.

Модели M9 — это переименованный китайский Iveco Fidato. На портале «Дром» микроавтобус Fidato стоит 5 миллионов рублей.

