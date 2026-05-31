Наука открыла новое и очень опасное свойство алкоголя

Алкоголь нарушает связь между кишечником и мозгом, влияя на настроение, когнитивные функции и уровень тревожности, рассказал нейропсихофармаколог Имперского колледжа Лондона Зафар.
Спиртное, воздействуя на нейромедиаторы, вызывает ощущение расслабления и удовольствия расслабления, поэтому многие воспринимают его как способ снять стресс.
Но употребление алкоголя сопровождается более глубокими физиологическими явлениями. Спиртное повышает проницаемость кишечника и провоцирует воспаление. Это нарушает связь между кишечником и мозгом — системы взаимодействия, которая участвует в регуляции эмоций и поведения, приводит The Guardian слова ученого.
Алкоголь способствует повышению уровня кортизола —
гормона стресса. На фоне нарушения связи «мозг — кишечник» это усиливает
тревожность, ухудшает сон и общее психоэмоциональное состояние.
Даже если кратковременно он вызывает чувство расслабления, в долгосрочной перспективе такие процессы могут негативно отражаться на работе мозга и эмоциональном состоянии, отметил Зафар.