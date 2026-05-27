Путин отправится в Казахстан укреплять стратегическое партнерство

Sibnet.ru
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин по приглашению лидера Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в среду, 27 мая прилетит в республику с трехдневным визитом, сообщила пресс-служба казахстанского президента.

«В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией», — говорится в сообщении.

В четверг, 28 мая участием глав государств — членов Евразийского экономического союза пройдет Евразийский экономический форум. А в пятницу, 29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Путин принял приглашение посетить в Казахстан в феврале в ходе телефонного разговора с Токаевым. По словам посла России в Астане Алексея Бородавкина, обоюдные ежегодные визиты обоих лидеров вошли в практику.

В начале мая Токаев посетил Москву для участия в праздновании Дня Победы. Президент Казахстана также приезжал в Россию в ноябре 2025 года. Тогда оба лидера подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Путин приезжал в Казахстан в ноябре 2024 года. Лидеры двух стран тогда подписали порядка 20 документов, включая совместное заявление «об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка».

