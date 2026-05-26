Volga объявила цены на три модели

Бренд Volga раскрыл цены на модельный ряд: кроссоверы K40 и K50 и бизнес-седан C50, они начинаются от 2,8 миллиона рублей.

Среднеразмерный кроссовер K40 будет стоить от 2,75 миллиона рублей, бизнес-седан C50 стартует — от 2,89 миллиона рублей, полноразмерный кроссовер K50 — от 4,19 миллиона рублей.

Продажи трех машин одновременно начнутся в июне. Гарантия на автомобили составляет 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

Новые Volga — это перелицованные Geely: Preface, Atlas и Monjaro. Автомобили будут производить на заводе в Нижнем Новгороде.