Рубио предупредил о возможности обострения конфликта на Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что существует угроза дальнейшей эскалации конфликта на Украине и Вашингтон готов помочь с урегулированием.

«Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, это напоминает вам, почему это ужасная война, которая длится дольше, чем Вторая мировая война, и почему ей необходимо положить конец», — приводит РБК заявление Рубио.

Он подчеркнул, что США готовы оказать всю возможную помощь для содействия прекращению украинского конфликта. «И, надеюсь, такая возможность представится в какой-то момент», — добавил госсекретарь.

ВСУ ночью 22 мая ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Погиб 21 человек, 65 ранены. Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом.

В ночь на 24 мая армия России нанесла по Украине «удар возмездия» с применением баллистических ракет «Орешник», аэробаллистических ракет «Искандер», гиперзвуковых ракет «Кинжал» и крылатых ракет «Циркон», а также ударных дронов.



Накануне Рубио созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым, который официально проинформировал США о намерении российской стороны продолжить удары по объектам ВСУ и центрам принятия решений в Киеве.