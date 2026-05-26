2ГИС адаптировали для незрячих пользователей

Источник:
Sibnet.ru

Приложение Дубльгис (2гис)
Фото: © Sibnet.ru

Приложение 2ГИС на Android получило поддержку функции TalkBack, предназначенную для озвучивания интерфейса и помощи незрячим и слабовидящим пользователям, сообщила пресс-служба сервиса.

TalkBack упрощает навигацию по городу, позволяя находить организации и строить маршруты с помощью голосовых команд. Данная функция озвучивает элементы интерфейса, включая кнопки, списки и карточки мест.

Слабовидящие пользователи могут находить места, получать актуальную информацию, звонить по контактным номерам и строить маршруты, а также узнавать, какой транспорт ходит и на какой остановке выходить.

Для активации функции TalkBack необходимо зайти в настройки смартфона на платформе Android, найти «Специальные возможности» и далее TalkBack. Дополнительных настроек в самом приложении 2ГИС не требуется — сервис начнет работать в голосовом режиме автоматически.

Ранее аналогичная функция была реализована на iPhone, где 2ГИС адаптирован для работы с VoiceOver — встроенной функцией iOS, которая считывает экран и озвучивает интерфейс приложения.

