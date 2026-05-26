Вооруженные силы США «в целях самообороны» нанесли удары по югу Ирана, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник в Центральном командовании ВС Соединенных Штатов.

«Силы США нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил»,— сказал источник.

Как уточнил представитель Центрального командования, США уничтожили два катера, которые использовались для установки мин, и позицию зенитного ракетного комплекса.

Госсекретарь США Марко Рубио после новых ударов США по объектам в Иране заявил, что проливы на Ближнем Востоке будут открыты.



«Проливы должны быть открыты, они будут открыты так или иначе, они должны быть открыты», — сказал Рубио.