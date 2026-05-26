Что может лежать на столе во время сдачи ЕГЭ

Выпускникам на ЕГЭ разрешили держать на столе воду, лекарства, перекус, а на отдельных экзаменах — калькуляторы, линейки, словари и карты, следует из документа Рособрнадзора.



Во время экзамена на рабочем столе сдающего, помимо экзаменационных материалов, может лежать ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, а также черновики, выданные в аудитории, приводит РИА Новости документ.

На столе во время экзамена разрешено держать лекарства, перекус и бутылку воды. При этом упаковка продуктов и их употребление не должны отвлекать других сдающих экзамен.

На экзаменах по ряду предметов участникам разрешат иметь на столе дополнительные предметы. Так, на ЕГЭ по биологии, географии и химии можно взять непрограммируемый калькулятор, по математике — линейку, не содержащую справочной информации. Сдающие физику смогут принести в аудиторию оба этих предмета.

На экзамене по географии вместе с контрольными измерительными материалами выдадут административную карту России и политическую карту мира. На ЕГЭ по химии в состав КИМ войдет периодическая система элементов Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, а также электрохимический ряд напряжений металлов.

Сдающим ЕГЭ по литературе предоставят орфографические словари, пользоваться личными словарями не рекомендуется.



Для выполнения экзамена по информатике участникам предоставят компьютеры с установленным программным обеспечением, а для сдающих иностранные языки в аудиториях подготовят оборудование для аудирования и устной части экзамена.