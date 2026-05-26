НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Что может лежать на столе во время сдачи ЕГЭ

Источник:
РИА Новости
136 0
Единый государственный экзамен
Фото: © Sibnet.ru

Выпускникам на ЕГЭ разрешили держать на столе воду, лекарства, перекус, а на отдельных экзаменах — калькуляторы, линейки, словари и карты, следует из документа Рособрнадзора.

Во время экзамена на рабочем столе сдающего, помимо экзаменационных материалов, может лежать ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, а также черновики, выданные в аудитории, приводит РИА Новости документ.

На столе во время экзамена разрешено держать лекарства, перекус и бутылку воды. При этом упаковка продуктов и их употребление не должны отвлекать других сдающих экзамен.

На экзаменах по ряду предметов участникам разрешат иметь на столе дополнительные предметы. Так, на ЕГЭ по биологии, географии и химии можно взять непрограммируемый калькулятор, по математике — линейку, не содержащую справочной информации. Сдающие физику смогут принести в аудиторию оба этих предмета.

На экзамене по географии вместе с контрольными измерительными материалами выдадут административную карту России и политическую карту мира. На ЕГЭ по химии в состав КИМ войдет периодическая система элементов Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, а также электрохимический ряд напряжений металлов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВторой шанс: как пересдать ЕГЭ

Сдающим ЕГЭ по литературе предоставят орфографические словари, пользоваться личными словарями не рекомендуется.

Для выполнения экзамена по информатике участникам предоставят компьютеры с установленным программным обеспечением, а для сдающих иностранные языки в аудиториях подготовят оборудование для аудирования и устной части экзамена.

Еще по теме
Последний звонок прозвенит в российских школах
Одежду с иностранными надписями запретили в томской школе
Российские школьники получат учебник по физкультуре
Школьникам летние каникулы увеличили на пять дней
смотреть все
Жизнь #Образование
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
Гигантскую теплую структуру увидели в Тихом океане
Лавров заявил о планах Запада напасть на Россию
Подтверждена дата выхода GTA VI
Обсуждение (0)
Картина дня
Глава МИД России Сергей Лавров
Лавров предупредил США о начале системных ударов по Киеву
ВВС США
США нанесли новый удар по Ирану для «самообороны»
Президент Украина Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский
Украина стала готовиться к обороне на границе с Белоруссией
Пловец Евгений Сомов
Российский пловец взял две медали на «допинговой Олимпиаде»
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

rumatam

ничего из фантастики не напоминает?

Nik3316

в ЕС думают, что про подводные кабели знают только они?)))

Qprovessional

как считали телеграм если все с него в обход сидят?

Uynachalnica

Похоже, он о нашем роскомнадзоре и не слышал...