Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о начале нанесения ударов по центрам принятия решений и военно-промышленным объектам в Киеве, сообщил МИД РФ.

«Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам», — сказано в сообщении.

Лавров рекомендовал Рубио эвакуировать из украинской столицы дипломатический персонал и других граждан США. Он также выразил сожаление из-за попыток киевского режима и европейских элит подорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном, достигнутые на Аляске в 2025 году.

Накануне МИД России предупредил, что армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений Российская армия в ответ поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».