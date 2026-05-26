Россияне определились со способом погребения

Большая часть россиян предпочла традиционное погребение в землю после смерти, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Традиционную модель выбрали 40% опрошенных. Кремацию предпочли бы 27%, оставляют решение за родственниками 12%. Передать свое тело для медицинских целей готовы 4% респондентов. Думать об этом заранее не хотят 13% опрошенных.

Кремацию предпочитают представители поколения миллениалов, а среди зумеров «намечается новый тренд» — передача тела для научных целей, отметили социологи.

«Похоронную компетентность» россиян «нельзя назвать высокой» — лишь 47% опрошенных знают, что делать в случае смерти близкого и как организовать похороны. 37% представляют этот сценарий «только в общих чертах». Еще 14% ничего не знают об этом.

ВЦИОМ также попросил участников исследования оценить цену проведение похорон в РФ. Средняя стоимость ритуальных услуг, выведенная социологами в ходе опроса, составила 180,7 тысячи рублей. В городах-миллионниках цену похорон респонденты оценили в 246,3 тысячи рублей, в сельской местности — 142,3 тысячи рублей.