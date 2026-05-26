НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россияне определились со способом погребения

Источник:
Sibnet.ru
342 0
Кладбище
Фото: © Sibnet.ru

Большая часть россиян предпочла традиционное погребение в землю после смерти, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Традиционную модель выбрали 40% опрошенных. Кремацию предпочли бы 27%, оставляют решение за родственниками 12%. Передать свое тело для медицинских целей готовы 4% респондентов. Думать об этом заранее не хотят 13% опрошенных.

Кремацию предпочитают представители поколения миллениалов, а среди зумеров «намечается новый тренд» — передача тела для научных целей, отметили социологи.

«Похоронную компетентность» россиян «нельзя назвать высокой» — лишь 47% опрошенных знают, что делать в случае смерти близкого и как организовать похороны. 37% представляют этот сценарий «только в общих чертах». Еще 14% ничего не знают об этом.

ВЦИОМ также попросил участников исследования оценить цену проведение похорон в РФ. Средняя стоимость ритуальных услуг, выведенная социологами в ходе опроса, составила 180,7 тысячи рублей. В городах-миллионниках цену похорон респонденты оценили в 246,3 тысячи рублей, в сельской местности — 142,3 тысячи рублей.

Еще по теме
Философ Дугин заявил, что интернет надо заслужить
Размер маткапитала в ближайшие годы превысит 1 млн рублей
Россиянин покорил Эверест на одних руках. ВИДЕО
Афганцам разрешили жениться на девятилетних девочках
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
Гигантскую теплую структуру увидели в Тихом океане
Лавров заявил о планах Запада напасть на Россию
Подтверждена дата выхода GTA VI
Обсуждение (0)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

rumatam

ничего из фантастики не напоминает?

Nik3316

в ЕС думают, что про подводные кабели знают только они?)))

Qprovessional

как считали телеграм если все с него в обход сидят?

Uynachalnica

Похоже, он о нашем роскомнадзоре и не слышал...