Starlink официально заработал в Кыргызстане

Источник:
Sibnet.ru
Спутники Starlink
Фото: © SpaceX

Сервис спутникового интернета Илона Маска Starlink официально запустился в Кыргызстане 25 мая 2026 года.

Страна уже появилась на официальной карте покрытия компании как территория с доступной услугой. Местным партнером выступил провайдер «Элкат», который объявил о начале активной фазы проекта.

Стоимость подписки для частных клиентов стартует от 10 тысяч сомов в месяц (около 8,1 тысячи рублей). Комплект оборудования Starlink Mini оценивается в 36 тысяч сомов (около 29,3 тысячи рублей).

Starlink — это спутниковый интернет-сервис компании SpaceX Илона Маска, который обеспечивает доступ к интернету через сеть низкоорбитальных спутников. Ранее космический интернет начал работу в Таджикистане, в Казахстане и Азербайджане.

Обсуждение (3)
Топ комментариев

Nik3316

в ЕС думают, что про подводные кабели знают только они?)))

Uynachalnica

Похоже, он о нашем роскомнадзоре и не слышал...

Qprovessional

как считали телеграм если все с него в обход сидят?

pepelmetal

Цитатадолжны «показать зубы» так по этим зубам и прилетит