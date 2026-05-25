Starlink официально заработал в Кыргызстане

Сервис спутникового интернета Илона Маска Starlink официально запустился в Кыргызстане 25 мая 2026 года.

Страна уже появилась на официальной карте покрытия компании как территория с доступной услугой. Местным партнером выступил провайдер «Элкат», который объявил о начале активной фазы проекта.

Стоимость подписки для частных клиентов стартует от 10 тысяч сомов в месяц (около 8,1 тысячи рублей). Комплект оборудования Starlink Mini оценивается в 36 тысяч сомов (около 29,3 тысячи рублей).

Starlink — это спутниковый интернет-сервис компании SpaceX Илона Маска, который обеспечивает доступ к интернету через сеть низкоорбитальных спутников. Ранее космический интернет начал работу в Таджикистане, в Казахстане и Азербайджане.