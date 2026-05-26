Госдума рассмотрит меры по ужесточению миграционной политики

Госдума во вторник, 26 мая приступит к рассмотрению нового пакета законопроектов, ужесточающих миграционную политику в России, следует из документов ГД.

Начиная с 2024 года в России принято 22 федеральных закона, совершенствующих миграционную политику. Сейчас на рассмотрении Госдумы находится 10 законодательных инициатив, регулирующих вопросы миграции, сообщил ранее Вячеслав Володин.

«Те, кто хочет жить в нашей стране, стать ее гражданином, должны соответствовать заданным стандартам: знать русский язык, соблюдать законы РФ, уважать ее традиции, историю и культуру», — сказал спикер Госдумы.

В частности, предлагается повысить налоговые пошлины для мигрантов, в том числе:

в 12 раз — с 4,2 тысяч до 50 тысяч рублей — при оформлении российского гражданства;

в восемь раз — с 1,9 тысячи до 15 тысяч рублей — при оформлении разрешения на временное проживание;

в пять раз — с 6 тысяч до 30 тысяч рублей — при оформлении вида на жительство.

Кроме этого, планируется увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов — до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста.



«Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет, которые прогнозно составят 15 миллиардов рублей в год», — отметил Володин.