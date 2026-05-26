НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Госдума рассмотрит меры по ужесточению миграционной политики

Источник:
Sibnet.ru
173 0
Заседание Госдумы РФ
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума во вторник, 26 мая приступит к рассмотрению нового пакета законопроектов, ужесточающих миграционную политику в России, следует из документов ГД.

Начиная с 2024 года в России принято 22 федеральных закона, совершенствующих миграционную политику. Сейчас на рассмотрении Госдумы находится 10 законодательных инициатив, регулирующих вопросы миграции, сообщил ранее Вячеслав Володин.

«Те, кто хочет жить в нашей стране, стать ее гражданином, должны соответствовать заданным стандартам: знать русский язык, соблюдать законы РФ, уважать ее традиции, историю и культуру», — сказал спикер Госдумы.

В частности, предлагается повысить налоговые пошлины для мигрантов, в том числе:

  • в 12 раз — с 4,2 тысяч до 50 тысяч рублей — при оформлении российского гражданства;
  • в восемь раз — с 1,9 тысячи до 15 тысяч рублей — при оформлении разрешения на временное проживание;
  • в пять раз — с 6 тысяч до 30 тысяч рублей — при оформлении вида на жительство.

Кроме этого, планируется увеличить пошлину за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов — до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста.

Судимым мигрантам закроют дорогу в Россию

«Все это будет способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесет дополнительные доходы в бюджет, которые прогнозно составят 15 миллиардов рублей в год», — отметил Володин.

Еще по теме
Госдума установит долю российских вин на полках магазинов
Курение запретят на российских курортах
Заработали новые правила назначения единого пособия на детей
Госдума займется регулированием искусственного интеллекта
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
Гигантскую теплую структуру увидели в Тихом океане
Лавров объяснил, почему Россия не наносит чрезмерный ущерб Украине
Лавров заявил о планах Запада напасть на Россию
Обсуждение (0)
Картина дня
Флаг Украины
Россия порекомендовала иностранцам срочно покинуть Киев
Здание МИД России
МИД России назвал условия устойчивого мира на Украине
Президент Украина Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский
Украина стала готовиться к обороне на границе с Белоруссией
Спутники Starlink
Starlink официально заработал в Кыргызстане
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
28
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
23
Лавров заявил о планах Запада напасть на Россию
22
Илон Маск запустил самую большую в мире ракету
17
Медведев предрек Украине скорую потерю территорий
15
ВСУ атаковали педагогический колледж в Старобельске. ВИДЕО