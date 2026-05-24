Заработал запрет ЕС на операции с цифровым рублем

Введенный Евросоюзом в рамках 20-го пакета санкций против России запрет на операции с цифровым рублем вступил в силу с 24 мая 2026 года.

Также запрещены операции с рублевым стейблкоином RUBx, запущенном государственной корпорацией «Ростех». Под ограничениями теперь и взаимозачетные операции с российскими агентами для избежания обхода санкций ЕС.

20-й пакет санкций был утвержден Советом Евросоюза 23 апреля, ограничения получили одобрение постоянных представителей стран ЕС на встрече в Брюсселе. При этом введению пакета противодействовали Венгрия и Словакия.

Цифровой рубль — новая форма национальной валюты России, которая храниться в специальных цифровых кошельках граждан и организаций. Они будут открываться и работать на платформе Банка России.

RUBx — рублевый токен, созданный на базе блокчейна Tron. Курс RUBx привязан к рублю в соотношении 1:1, каждый токен обеспечен реальными обязательствами в рублях. Проект был запущен «Ростехом» в рамках стратегии цифровой трансформации.

